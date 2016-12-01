П.Порошенко: Україна проводитиме 1 і 2 грудня ракетні навчання попри погрози РФ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна проводить 1 і 2 грудня заплановані навчання з випробування керованих ракет, не зважаючи на погрози з боку Російської Федерації. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час церемонії присвоєння імені Героя України Сергія Кульчицького батальйону Нацгвардії, передає УНН.
"Не зважаючи на погрози РФ, ми проводимо заплановані навчання з випробування керованих ракет. За 23 попередні роки була знищена система ППО", - зазначив П.Порошенко у Twitter.