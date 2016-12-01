П.Порошенко: Украина будет проводить 1 и 2 декабря ракетные учения несмотря на угрозы РФ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украина проводит 1 и 2 декабря запланированные учения по испытанию управляемых ракет, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии присвоения имени Героя Украины Сергея Кульчицкого батальону Нацгвардии, передает УНН.
"Несмотря на угрозы РФ, мы проводим запланированные учения по испытанию управляемых ракет. За 23 предыдущих года была уничтожена система ПВО", - отметил П.Порошенко в Twitter.