П.Порошенко: Україна більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії

"Ваш сьогоднішній візит в Україну є дуже символічним кроком. Він дав нам можливість докладно підсумувати той героїчний шлях, який Україні, нам з вами довелося пройти за останні роки. І цей шлях по-справжньому вражає", - зазначив П.Порошенко, звертаючись до Дж.Байдена.

"Сьогодні ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну. Це вже далеко не та держава, з якої ми починали на етапі втечі збанкрутілої та злочинної влади на початку російської військової агресії. Це Україна, яка має гідність, прагнення до демократичних реформ. Це Україна, яка більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії. Це Україна, яка надійно боронитиме демократичні цінності, права і свободи громадян. Цінності, які є спільними і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Це Україна, яка є гарантом неповернення Європи до холодних часів Радянського Союзу. Це Україна, яка має нову, сильну, професійну, потужну, патріотичну і боєздатну армію. Це Україна, яка має нову поліцію. Це Україна, яка має нову антикорупційну інфраструктуру. Це Україна, яка має чіткий план реформ і потужну політичну волю для імплементації цих реформ", - додав Президент.

Також Глави держави зазначив, що без реформаторських процесів вже неможливо уявити собі нову Україну.

"Шановний Джо, це ваш останній візит в якості віце-президента США, але точно не останній візит в якості доброго та надійного друга України і друга Президента Порошенка, мого особистого. Активність, насиченність та відвертість нашого діалогу дуже ефективні. Десятки годин наших телефонних розмов та численних особистих зустрічей - це був дуже непростий, але дуже ефективний процес пошуку правильних рішень, які значно прискорили прогрес реформ, від яких залежали життя або смерть, інколи доля держави і мільйонів її громадян", - зауважив П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україна готова до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією Дональда Трампа у США.