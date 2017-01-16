П.Порошенко: Украина больше никогда не вернется в стойло российской империи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Петр Порошенко заявил, что сегодня происходит развитие новой, сильной, мощной, демократической Украины, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи. Об этом говорится в заявлении Главы государства по итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Ваш сегодняшний визит в Украину является очень символическим шагом. Он дал нам возможность подробно подытожить тот героический путь, который Украине, нам с вами пришлось пройти за последние годы. И этот путь по-настоящему впечатляет", - отметил П.Порошенко, обращаясь к Дж.Байдену.
"Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не то государство, с которого мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти в начале российской военной агрессии. Это Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи. Это Украина, которая будет надежно защищать демократические ценности, права и свободы граждан. Ценности, которые являются общими и для Украины, и для Соединенных Штатов Америки. Это Украина, которая является гарантом невозвращения Европы к холодным временам Советского Союза. Это Украина, которая имеет новую, сильную, профессиональную, мощную, патриотическую и боеспособную армию. Это Украина, которая имеет новую полицию. Это Украина, которая имеет новую антикоррупционную инфраструктуру. Это Украина, которая имеет четкий план реформ и мощную волю для имплементации этих реформ", - добавил Президент.
Также Главы государства отметил, что без реформаторских процессов уже невозможно представить себе новую Украину.
"Уважаемый Джо, это ваш последний визит в качестве вице-президента США, но точно не последний визит в качестве хорошего и надежного друга Украины и друга Президента Порошенко, моего личного. Активность, насыщенность и открытость нашего диалога очень эффективны. Десятки часов наших телефонных разговоров и многочисленных личных встреч - это был очень непростой, но очень эффективный процесс поиска правильных решений, которые значительно ускорили прогресс реформ, от которых зависели жизнь или смерть, иногда судьба государства и миллионов его граждан", - отметил П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил, что Украина готова к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией Дональда Трампа в США.