П.Порошенко: Украина больше никогда не вернется в стойло российской империи

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Петр Порошенко заявил, что сегодня происходит развитие новой, сильной, мощной, демократической Украины, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи. Об этом говорится в заявлении Главы государства по итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.