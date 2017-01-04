П.Порошенко: укладання контрактів на військову службу йде за графіком

Президент констатував, що "укладання контрактів йде відповідно графіку".

"Ми стрімко наближаємося до 70-ти тисяч і це свідчить про дуже високий рівень і патріотизму, і готовності зі зброєю в руках захищати Україну", - сказав Петро Порошенко.

"Ми дійсно можемо стверджувати, що за 2,5 роки ми побудували нову українську армію", - сказав він.

Нагадаємо, П.Порошенко визначив умови, за якими контрактники можуть звільнитися з військової служби в особливий період.