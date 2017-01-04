П.Порошенко: укладання контрактів на військову службу йде за графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Укладання контрактів на військову службу в Україні йде за графіком. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час підписання законів у присутності міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Президент констатував, що "укладання контрактів йде відповідно графіку".
"Ми стрімко наближаємося до 70-ти тисяч і це свідчить про дуже високий рівень і патріотизму, і готовності зі зброєю в руках захищати Україну", - сказав Петро Порошенко.
"Ми дійсно можемо стверджувати, що за 2,5 роки ми побудували нову українську армію", - сказав він.
Нагадаємо, П.Порошенко визначив умови, за якими контрактники можуть звільнитися з військової служби в особливий період.