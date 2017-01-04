П.Порошенко: заключение контрактов на военную службу идет по графику
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Заключение контрактов на военную службу в Украине идет по графику. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время подписания законов в присутствии министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Президент констатировал, что "заключение контрактов идет согласно графика".
"Мы стремительно приближаемся к 70-ти тыс. и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизме, и готовности с оружием в руках защищать Украину", - сказал Петр Порошенко.
"Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию", - сказал он.
Напомним, П.Порошенко определил условия, по которым контрактники могут уволиться с военной службы в особый период.