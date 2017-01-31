П.Порошенко розпочав нараду з силовиками щодо ситуації в Авдіївці (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить нараду з представникам силових відомств щодо ситуації в Авдіївці. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
"Президент проводить нараду з силовиками щодо ситуації в Авдіївці", - повідомив С.Цеголко.
На оприлюдненій речником фотографії з наради з Президентом Петром Порошенком обговорення проводять, зокрема, секретар РНБО Олександр Турчинов, заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, голова Нацгвардії Юрій Аллеров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Степан Полторак та ін.