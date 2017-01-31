П.Порошенко начал совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с представителями силовых ведомств по ситуации в Авдеевке. Об этом сообщил спикер Главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", - сообщил С.Цеголко.
На обнародованной спикером фотографии с совещания с Президентом Петром Порошенко ситуацию обсуждают, в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов, заместитель главы АП Константин Елисеев, глава Нацгвардии Юрий Аллеров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и др.