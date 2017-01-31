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П.Порошенко начал совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке (дополнено)

П.Порошенко начал совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке (дополнено)

Киев • УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с представителями силовых ведомств по ситуации в Авдеевке. Об этом сообщил спикер Главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", - сообщил С.Цеголко.

На обнародованной спикером фотографии с совещания с Президентом Петром Порошенко ситуацию обсуждают, в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов, заместитель главы АП Константин Елисеев, глава Нацгвардии Юрий Аллеров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и др.

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