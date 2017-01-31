П.Порошенко начал совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке (дополнено)

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", - сообщил С.Цеголко.

На обнародованной спикером фотографии с совещания с Президентом Петром Порошенко ситуацию обсуждают, в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов, заместитель главы АП Константин Елисеев, глава Нацгвардии Юрий Аллеров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и др.