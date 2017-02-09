П.Порошенко проінформував А.Ципраса про ситуацію на Донбасі

“Ми дуже вдячні нашим друзям з Греції за тверду підтримку українського суверенітету за тверду позицію щодо невизнання окупації Криму та санкції проти РФ. Це особливо важливо зараз, коли з 29 січня по 6 лютого ми мали різку ескалацію ситуації навколо авдіївської промзони. Окремо хочу наголосити на нашій чіткій координації. Я сьогодні детально проінформував пана прем’єр-міністра про ситуацію на Донбасі. Пан прем’єр-міністр мене проінформував про підсумки неформального саміту на Мальті”, — розповів П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Греціїї Алексіс Ципрас виступили за посилення українсько-грецьких двосторонних відносин.