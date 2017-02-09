П.Порошенко проинформировал А.Ципраса о ситуации на Донбассе

"Мы очень благодарны нашим друзьям из Греции за твердую поддержку украинского суверенитета, за твердую позицию относительно непризнания оккупации Крыма и санкции против РФ. Это особенно важно сейчас, когда с 29 января по 6 февраля мы имели резкую эскалацию ситуации вокруг Авдеевской промзоны. Отдельно хочу отметить нашу четкую координацию. Я сегодня подробно проинформировал господина премьер-министра о ситуации на Донбассе. Господин премьер-министр меня проинформировал об итогах неформального саммита на Мальте", - рассказал П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Грециии А.Ципрас выступили за усиление украинско-греческих двусторонних отношений.