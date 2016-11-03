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П.Порошенко про е-декларації: не треба боротися з багатими

П.Порошенко про е-декларації: не треба боротися з багатими

Київ • УНН

 • 13765 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко коментуючи подані е-декларації заявив, що не треба боротися з багатими, треба боротися зі злочинцями, які незаконно нажили собі статки. Про це він повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.

"Багато тих, хто зараз декларував приписав собі "кеш" вдома, думаючи, що це "нульова" декларація, що це потім дозволить їм уникнути перевірку. Але ключова позиція, перше – підвести риску того, що вони робили 25 років, і далі забезпечити пояснення де ти "голубе сизий" взяв ці гроші. Народ має це знати. І боротися треба не з багатими, як дехто думає, а із злочинцями, які беруть квартири, літаки, яхти, перебуваючи весь час на державній службі", - сказав Президент.

Нагадаємо, аналіз е-декларацій свідчить, що готівкою та на рахунках у банках в народних депутатів та урядовців перебуває понад 12,7 млрд грн.

Українські Національні Новини

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