П.Порошенко о е-декларациях: не надо бороться с богатыми
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко комментируя поданые е-декларации заявил, что не надо бороться с богатыми, надо бороться с преступниками, которые незаконно нажили себе состояние. Об этом он сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Много тех, кто сейчас декларировал приписал себе "кэш" дома, думая, что это "нулевая" декларация, что это потом позволит им избежать проверки. Но ключевая позиция, первое – подвести черту того, что они делали 25 лет, и дальше обеспечить объяснение где ты "голубь сизый" взял эти деньги. Народ должен это знать. И бороться надо не с богатыми, как некоторые думают, а с преступниками, которые берут квартиры, самолеты, яхты, находясь все время на государственной службе", - сказал Президент.
Напомним, анализ е-деклараций свидетельствует, что наличными и на счетах в банках у народных депутатов и членов правительства находится более 12,7 млрд грн.