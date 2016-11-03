П.Порошенко о е-декларациях: не надо бороться с богатыми

"Много тех, кто сейчас декларировал приписал себе "кэш" дома, думая, что это "нулевая" декларация, что это потом позволит им избежать проверки. Но ключевая позиция, первое – подвести черту того, что они делали 25 лет, и дальше обеспечить объяснение где ты "голубь сизый" взял эти деньги. Народ должен это знать. И бороться надо не с богатыми, как некоторые думают, а с преступниками, которые берут квартиры, самолеты, яхты, находясь все время на государственной службе", - сказал Президент.

Напомним, анализ е-деклараций свидетельствует, что наличными и на счетах в банках у народных депутатов и членов правительства находится более 12,7 млрд грн.