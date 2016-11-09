П.Порошенко привітав запровадження санкцій ЄС проти обраних у Криму депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Європейського Союзу щодо запровадження санкцій проти шести депутатів, вибраних в окупованому Криму. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Вітаю рішення Ради ЄС запровадити додаткові персон.санкції у зв’язку з незаконними „парламентськими виборами“ у АРК”, — написав П.Порошенко.
Також він подякував Євросоюзу за збереження політики невизнання незаконної анексії Криму та посилення санкційного тиску проти Росії.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз запровадив санкції щодо низки осіб, які були обрані депутатами держдуми РФ в анексованому Криму.
Так, до списку додані російські депутати Руслан Бальбек, Констянтин Бахарьов, Дмитро Бєлік, Андрій Козенко, Світлана Савченко і Павло Шперов. Вказано, що у списку тепер — 157 фізосіб і юросіб.