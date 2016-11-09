П.Порошенко приветствовал введение санкций ЕС против избранных в Крыму депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Европейского Союза о введении санкций против шести депутатов, избранных в оккупированном Крыму. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Приветствую решение Совета ЕС ввести дополнительные персональные санкции в связи с незаконными "парламентскими выборами" в АРК", - написал П.Порошенко.
Также он поблагодарил Евросоюз за сохранение политики непризнания незаконной аннексии Крыма и усиление санкционного давления против России.
Как сообщал УНН, Европейский Союз ввел санкции в отношении ряда лиц, избранных депутатами Госдумы РФ в аннексированном Крыму.
Так, в список добавлены российские депутаты Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов. Указано, что в списке теперь - 157 физлиц и юрлиц.