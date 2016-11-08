П.Порошенко очікує відповідальних виборів президента у США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на відповідальний вибір американцями нового президента США. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Розраховую на відповідальний вибір американського народу", - цитує П.Порошенка його прес-секретар.
Нагадаємо, дільниці для голосування на виборах президента відкрили у низці штатів США.
Кандидатом від Демократичної партії є колишній державний секретар США Хілларі Клінтон, від Республіканської партії - магнат Дональд Трамп.