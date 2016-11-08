П.Порошенко ожидает ответственных выборов президента в США

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на ответственный выбор американцами нового президента США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.