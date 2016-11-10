П.Порошенко наступного року збирається до США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Адміністрації Президента сподіваються, що Президент України Петро Порошенко наступного року здійснить візит до США, а обраного президентом США Дональда Трампа очікують з дружнім візитом до України після інавгурації. Про це сказав заступник голови АП Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу “Україна”, передає УНН.
За словами К.Єлісєєва, Україна розраховує на двопартійну підтримку з боку США: як на демократів, так і республіканців.
"Ми не робили ніяких преференцій щодо кандидатів в президенти і зберігали абсолютно збалансовану і нейтральну позицію. Після оголошених результатів на виборах ми будемо налаштовувати діалог для подальшої співпраці. Президент уже запросив Дональда Трампа відвідати Україну з дружнім візитом після інавгурації. Також ми розраховуємо на те, що в наступному році Петро Порошенко здійснить візит до США", - додав заступник голови АП.