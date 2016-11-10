П.Порошенко в следующем году собирается в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Администрации Президента надеются, что Президент Украины Петр Порошенко в следующем году осуществит визит в США, а избранного президентом США Дональда Трампа ожидают с дружеским визитом в Украину после инаугурации. Об этом сказал заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина", передает УНН.
По словам К.Елисеева, Украина рассчитывает на двухпартийную поддержку со стороны США: как на демократов, так и республиканцев.
"Мы не делали никаких преференций в отношении кандидатов в президенты и сохраняли абсолютно сбалансированную и нейтральную позицию. После объявленных результатов на выборах мы будем настраивать диалог для дальнейшего сотрудничества. Президент уже пригласил Дональда Трампа посетить Украину с дружественным визитом после инаугурации. Также мы рассчитываем на то, что в следующем году Петр Порошенко совершит визит в США", - добавил заместитель главы АП.