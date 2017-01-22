П.Порошенко нагородив Е.Брока орденом князя Ярослава Мудрого
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив голову Комітету Європарламенту у закордонних справах Елмара Брока орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, передає УНН з посиланням прес-службу Глави держави.
"Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Брока Елмара - голову Комітету Європарламенту у закордонних справах, громадянина Федеративної Республіки Німеччина, м.Брюссель", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент нагородив орденом Свободи Р.Чубарова.