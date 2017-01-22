П.Порошенко наградил Э.Брока орденом князя Ярослава Мудрого
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил главу Комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока орденом князя Ярослава Мудрого V степени, передает УНН со ссылкой пресс-службу Главы государства.
"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Брока Элмара - главу Комитета Европарламента по иностранным делам, гражданина Федеративной Республики Германия, Брюссель", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент наградил орденом Свободы Р.Чубарова.