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П.Порошенко: на Одещині різко зріс рівень злочинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. В Одеській області різко зріс рівень злочинності. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.

“Різко зріс рівень злочинності в Одеській області, і нове керівництво поліції сьогодні отримує від мене абсолютно чітке завдання, щоб в координації з обласною прокуратурою і обласною службою безпеки навести і в місті, і в області порядок”, — сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що за останні місяці 2016 року Одещина отримала 330 мільйонів гривень на будівництво доріг.

Українські Національні Новини

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