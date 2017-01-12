П.Порошенко: на Одещині різко зріс рівень злочинності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В Одеській області різко зріс рівень злочинності. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
“Різко зріс рівень злочинності в Одеській області, і нове керівництво поліції сьогодні отримує від мене абсолютно чітке завдання, щоб в координації з обласною прокуратурою і обласною службою безпеки навести і в місті, і в області порядок”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що за останні місяці 2016 року Одещина отримала 330 мільйонів гривень на будівництво доріг.