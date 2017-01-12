П.Порошенко: в Одесской области резко вырос уровень преступности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Одесской области резко вырос уровень преступности. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Резко вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получает от меня абсолютно четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой и областной службой безопасности привести и в городе, и в области порядок", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что за последние месяцы 2016 года Одесская область получила 330 млн гривен на строительство дорог.