П.Аграмунт висловив жаль через рішення РФ не брати участі в роботі ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт висловив жаль через рішення Росії не брати участі в роботі ПАРЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу асамблеї у Twitter, передає УНН.
“П.Аграмунт шкодує, що парламент РФ не бере участь в роботі ПАРЄ”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація відмовилась подавати свою делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.