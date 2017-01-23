П.Аграмунт висловив жаль через рішення РФ не брати участі в роботі ПАРЄ

“П.Аграмунт шкодує, що парламент РФ не бере участь в роботі ПАРЄ”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація відмовилась подавати свою делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.