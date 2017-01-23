П.Аграмунт выразил сожаление из-за решения РФ не участвовать в работе ПАСЕ

"П.Аграмунт жалеет, что парламент РФ не участвует в работе ПАСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Россия отказалась подавать свою делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала Педро Аграмунта своим президентом на второй срок.