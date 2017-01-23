П.Аграмунт выразил сожаление из-за решения РФ не участвовать в работе ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе ПАСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассамблеи в Twitter, передает УНН.
"П.Аграмунт жалеет, что парламент РФ не участвует в работе ПАСЕ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Россия отказалась подавать свою делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала Педро Аграмунта своим президентом на второй срок.