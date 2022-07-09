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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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До Севастополя доставили пошкоджений біля Зміїного російський катер

До Севастополя доставили пошкоджений біля Зміїного російський катер

Київ • УНН

 • 127134 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. До Севастополя доставили пошкоджений протидиверсійний катер "Юнармеец Балтики", який був пошкоджений біля острова Зміїний. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 “Юнармеец Балтики”. Катер проекту "Раптор" отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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