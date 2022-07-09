До Севастополя доставили пошкоджений біля Зміїного російський катер

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"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 “Юнармеец Балтики”. Катер проекту "Раптор" отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".