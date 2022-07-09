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В Севастополь доставили поврежденный возле Змеиного российский катер

Киев • УНН

 • 127131 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Севастополь доставили поврежденный противодиверсионный катер "Юнармеец Балтики", поврежденный у острова Змеиный. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 “Юнармеец Балтики”. Катер проекта "Раптор" получил повреждения во время боевых действий у острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Напомним 

30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров. Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

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