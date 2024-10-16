Оцінка активів, переданих в АРМА, без огляду може стати підставою для оскарження - адвокат

Оцінка майна, яке передане в Агентство з розшуку і менеджменту активів, має базуватися на законних процедурах, що серед іншого передбачають фізичний огляд об'єкта. Якщо процедура проведена без огляду, це може поставити під сумнів об’єктивність оцінки і стати підставою для її оскарження. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив, адвокат, керуючий партнер ЮФ GRACERS Сергій Лисенко.

Він пояснив, що згідно з законодавством, процедура оцінки майна, переданого в АРМА, має містить в собі три основні етапи – вибір оцінювача на конкурсі, укладення договору з оцінювачем та огляд майна.

Згідно з нормами, оцінка майна зазвичай вимагає його фізичного огляду, щоб забезпечити об’єктивність та повноту даних для оцінки. Це особливо важливо для об’єктів нерухомості або великих об'єктів, таких як торгові центри - вказав юрист.

Однак, за його словами, бувають випадки, коли огляд об'єкта неможливий, наприклад через судову заборону або інші обмеження. Тоді оцінка може бути проведена на основі документів або інших даних, наприклад на основі технічної документації, фінансових документів та інформації з відкритих джерел.

Однак, такий підхід може поставити під сумнів об'єктивність оцінки, оскільки оцінювач не має можливості безпосередньо переконатися в стані об'єкта, що може впливати на його вартість - зазначив Сергій Лисенко.

Наприклад, як було у ситуації з оцінкою столичного ТРЦ "Гулівер". Як відомо, навіть саме Агентство з розшуку і менеджменту активів не провело огляд вказаного активу.

Якщо в ситуації з ТРЦ "Гулівер" оцінювач не здійснював фізичного огляду і покладався лише на документи або інші джерела даних, це може стати підставою для оскарження результатів оцінки. Фізичний огляд особливо важливий для великих комерційних об'єктів, де стан будівлі, її зайнятість орендарями, технічний стан та інші фактори можуть суттєво впливати на ринкову вартість. Таким чином, формально таке можливо, але це не є оптимальним варіантом і може бути предметом юридичних суперечок - наголосив юрист.

Контекст

Днями очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що агентство отримало звіт оцінювача щодо вартості столичного ТРЦ "Гулівер". Однак, попри вимогу закону, в реєстрі арештованого майна немає ніякої інформації щодо оцінки цього активу. До того ж як відомо, співробітники АРМА так і не змогли провести повноцінний огляд всього ТРЦ та бізнес-центру "Гулівер". Адже після вистави з номерами прикриття, "мамкиних агентів" все ж змусили діяти згідно з законом. Відповідно, якщо не був проведений повний огляд активу, як можна об’єктивно оцінити його вартість?

Але це не єдине запитання до АРМА у випадку з оцінкою ТРЦ "Гулівер". Також не зрозумілим лишається те, за якими критеріями АРМА обрала переможцем саме ПП "Бізнес Консалтинг" та яку винагороду отримає вказана компанія за свою роботу. Адже, крім заяв Олени Думи про те, що конкурс був "прозорий", інформації про нього знайти неможливо.