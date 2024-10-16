Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Оценка имущества, которое передано в Агентство по розыску и менеджменту активов, должна базироваться на законных процедурах, среди прочего предусматривающих физический осмотр объекта. Если процедура проведена без осмотра, это может поставить под сомнение объективность оценки и стать основанием для ее обжалования. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил, адвокат, управляющий партнер ЮФ GRACERS Сергей Лысенко.

Он пояснил, что согласно законодательству, процедура оценки имущества, переданного в АРМА, включает в себя три основных этапа - выбор оценщика на конкурсе, заключение договора с оценщиком и осмотр имущества.

Согласно нормам, оценка имущества обычно требует его физического осмотра, чтобы обеспечить объективность и полноту данных для оценки. Это особенно важно для объектов недвижимости или крупных объектов, таких как торговые центры - указал юрист.

Однако, по его словам, бывают случаи, когда осмотр объекта невозможен, например из-за судебного запрета или других ограничений. Тогда оценка может быть проведена на основе документов или других данных, например на основе технической документации, финансовых документов и информации из открытых источников.

Однако, такой подход может поставить под сомнение объективность оценки, поскольку оценщик не имеет возможности непосредственно убедиться в состоянии объекта, что может влиять на его стоимость - отметил Сергей Лысенко.

Например, как было в ситуации с оценкой столичного ТРЦ «Гулливер». Как известно, даже само Агентство по розыску и менеджменту активов не провело осмотр указанного актива.

Если в ситуации с ТРЦ «Гулливер» оценщик не осуществлял физического осмотра и полагался только на документы или другие источники данных, это может стать основанием для обжалования результатов оценки. Физический осмотр особенно важен для крупных коммерческих объектов, где состояние здания, его занятость арендаторами, техническое состояние и другие факторы могут существенно влиять на рыночную стоимость. Таким образом, формально такое возможно, но это не является оптимальным вариантом и может быть предметом юридических споров - подчеркнул юрист.

Контекст

На днях глава АРМА Елена Дума сообщила, что агентство получило отчет оценщика по стоимости столичного ТРЦ «Гулливер». Однако, несмотря на требование закона, в реестре арестованного имущества нет никакой информации об оценке этого актива. К тому же, как известно, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра «Гулливер». Ведь после спектакля с номерами прикрытия, «мамкиных агентов» все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?

Но это не единственный вопрос к АРМА в случае с оценкой ТРЦ «Гулливер». Также не понятным остается то, по каким критериям АРМА выбрала победителем именно ЧП «Бизнес Консалтинг» и какое вознаграждение получит указанная компания за свою работу. Ведь, кроме заявлений Елены Думы о том, что конкурс был «прозрачный», информации о нем найти невозможно.