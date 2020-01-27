Освітній омбудсмен вважає непотрібним законопроект про заборону гаджетів на уроках

"Вчителі досить широко використовують гаджети для навчання. Проблема не в тому, що гаджет є чи немає, проблема, як його використовувати і наскільки вчитель контролює ситуацію в класі. Тим більше, що цей законопроект є абсолютно непотрібним, там пропонується внести зміни до закону про загальну середню освіту, який вже живе кілька тижнів. А буде новий закон, і він вже ухвалений. Депутат не вносив пропозицій, коли протягом 4 місяців працювала робоча група, працював комітет", - розповів Горбачов.

Так, омбудсмен вважає недоцільним подібний законопроект, адже через кілька тижнів буде підписано закон "Про повну загальну середню освіту".

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Зазначимо, що раніше нардеп Олексій Гончаренко підготував та подав до Верховної Ради законопроект про обмеження використання смартфонів на уроках в українських школах.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №0901 про повну загальну середню освіту.