Образовательный омбудсмен считает ненужным законопроект о запрете гаджетов на уроках

"Учителя достаточно широко используют гаджеты для обучения. Проблема не в том, что гаджет есть или нет, проблема, как его использовать и насколько учитель контролирует ситуацию в классе. Тем более, что этот законопроект является абсолютно ненужным, там предлагается внести изменения в закон о среднем образованиеи, который уже живет несколько недель. А будет новый закон, и он уже принят. Депутат не вносил предложений, когда в течение 4 месяцев работала группа, работал комитет", - рассказал Горбачев.

Так, омбудсмен считает нецелесообразным подобный законопроект, ведь через несколько недель будет подписан закон "О полном общем среднем образовании".

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Отметим, что ранее нардеп Алексей Гончаренко подготовил и подал в Верховную Раду законопроект об ограничении использования смартфонов на уроках в украинских школах.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0901 о среднем образовании.