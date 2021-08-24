Останні приготування до святкування Дня Незалежності: що відбувається у центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вранці 24 серпня у центрі столиці тривають останні приготування до святкування 30-річчя Незалежності України, пише УНН.
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У столиці посилені заходи безпеки. На День Незалежності близько 10 тисяч правоохоронців будуть охороняти порядок у Києві. Так, середмістя патрулює поліція та нацгвардійці. Місцями виставлені турнікети, рамки-металошукачі, проводять огляд особистих речей громадян, вилучають їжу та напої.
Святкові заходи у центрі столиці розпочнуться з покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України в ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників війни на Донбасі.
О 10:00 на Хрещатику відбудеться військовий парад.
Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
На параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.
Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.
Тим часом, у центрі столиці уже потроху починають збиратися глядачі. До проходу на параді готуються коробки військових та правоохоронців. На Майдані Незалежності до виступів готуються вокалісти та оркестри.
У КМДА розповіли, де обмежать рух у Києві на свято.
У День Незалежності України в Києві станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюватимуть до завершення святкових заходів.
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