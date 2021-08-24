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17 березня, 19:38 • 105516 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138536 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 165106 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161952 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182536 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151344 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159603 перегляди

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Останні приготування до святкування Дня Незалежності: що відбувається у центрі столиці

Останні приготування до святкування Дня Незалежності: що відбувається у центрі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вранці 24 серпня у центрі столиці тривають останні приготування до святкування 30-річчя Незалежності України, пише УНН.

Деталі

У столиці посилені заходи безпеки. На День Незалежності близько 10 тисяч правоохоронців будуть охороняти порядок у Києві. Так, середмістя патрулює поліція та нацгвардійці. Місцями виставлені турнікети, рамки-металошукачі, проводять огляд особистих речей громадян, вилучають їжу та напої.

Святкові заходи у центрі столиці розпочнуться з покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України в ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників війни на Донбасі.

О 10:00 на Хрещатику відбудеться військовий парад.

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

На параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

Тим часом, у центрі столиці уже потроху починають збиратися глядачі. До проходу на параді готуються коробки військових та правоохоронців. На Майдані Незалежності до виступів готуються вокалісти та оркестри.

У КМДА розповіли, де обмежать рух у Києві на свято.

У День Незалежності України в Києві станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюватимуть до завершення святкових заходів. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у найбільших містах України святкуватимуть День Незалежності

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