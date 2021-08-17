На День Незалежності близько 10 тисяч поліцейських будуть охороняти порядок у Києві

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Як відомо, урочистості в Україні розпочнуться 21 серпня і триватимуть до 24 серпня включно. При цьому, 25 серпня також вимагатиме посиленого режиму роботу всіх служб. Про це сьогодні повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

“Ми очікуємо приїзд великої кількості високопоставлених гостей. В рамках святкування наказом міністра створено міжвідомчий ситуаційний центр МВС, який з 21 серпня починає свою роботу і покриватиме всю територію України”, — заявив заступник міністра. Також повідомляється, що Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вчора правоохоронці розпочали спеціальне оперативне відпрацювання столиці та Київської області.

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“Близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, а також 1,4 тисячі працівників ДСНС будуть працювати в місті Київ. В аеропорту „Бориспіль“ також працює Ситуаційний центр, який організовує обмін інформацією під час прибуття офіційних делегацій”, — заявив Ігор Клименко.

Також Голова Нацполіції зазначив, що під час підготовки до параду будуть перекриті центральні вулиці столиці. Про це вже повідомили киян та гостей міста.

Як повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, основні придані сили у складі зведених загонів вже прибули до Києва.

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“Завдання правоохоронців, у першу чергу, — це підсилити гарнізони Києва та Київської області для проведення якісних профілактичних заходів. Друге — це забезпечення та надання допомоги поліції Києва у зв’язку з прибуттям до України Вселенського патріарха Варфоломія. Тому всі сили будуть націлені на роботу та допомогу київському главку та області”, — підкреслив Фацевич.

Додамо

Командувач Нацгвардії Микола Балан зазначив, що під час заходів у столиці планується залучити 3500 військовослужбовців НГУ, із них понад 1500 з інших регіонів держави. Також він заявив, що 16 серпня було здійснено передислокацію мобільних резервів. Для ефективного реагування на зміни в оперативній обстановці було визначено декілька місць дислокації авіаційної техніки. Також були створено резерви з загонів спеціального призначення у Одесі, Києві, Дніпрі та Харкові.