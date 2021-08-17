На День Независимости около 10 тысяч полицейских будут охранять порядок в Киеве

Детали

Как известно, торжества в Украине начнутся 21 августа и продлятся до 24 августа включительно. При этом, 25 августа также потребует усиленного режима работу всех служб. Об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

"Мы ожидаем приезд большого количества высокопоставленных гостей. В рамках празднования приказом министра создан межведомственный ситуационный центр МВД, с 21 августа начинает свою работу и покрывать всю территорию Украины", - заявил замминистра. Также сообщается, что председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что вчера правоохранители начали специальные оперативные отработки столицы и Киевской области.

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"Около 10 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также 1,4 тысячи работников ГСЧС будут работать в городе Киев. В аэропорту "Борисполь" также работает Ситуационный центр, который организует обмен информацией во время прибытия официальных делегаций", - заявил Игорь Клименко.

Также Председатель Нацполиции отметил, что во время подготовки к параду будут перекрыты центральные улицы столицы. Об этом уже сообщили киевлянам и гостям города.

Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, основные силы в составе сводных отрядов уже прибыли в Киев.

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"Задача правоохранительных органов, в первую очередь, - это усилить гарнизоны Киева и Киевской области для проведения качественных профилактических мероприятий. Второе - это обеспечение и оказание помощи полиции Киева в связи с прибытием в Украину Вселенского патриарха Варфоломея. Поэтому все силы будут нацелены на работу и помощь киевскому главку и области", - подчеркнул Фацевич.

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Командующий Нацгвардии Николай Балан отметил, что во время мероприятий в столице планируется привлечь 3500 военнослужащих НГУ, из них более 1500 из других регионов страны. Также он заявил, что 16 августа было совершена передислокация мобильных резервов. Для эффективного реагирования на изменения в оперативной обстановке было определено несколько мест дислокации авиационной техники. Также были созданы резервы из отрядов специального назначения в Одессе, Киеве, Днепре и Харькове.