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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 162696 просмотра

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Последние приготовления к празднованию Дня Независимости: что происходит в центре столицы

Последние приготовления к празднованию Дня Независимости: что происходит в центре столицы

Киев  •  УНН

 • 17022 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Утром 24 августа в центре столицы идут последние приготовления к празднованию 30-летия Независимости Украины, пишет УНН.

Детали

В столице усилены меры безопасности. На День Независимости около 10 000 правоохранителей будут охранять порядок в Киеве. Так, центр города патрулирует полиция и нацгвардейцы. Местами выставлены турникеты, рамки-металлоискатели, проводят досмотр личных вещей граждан, изымают еду и напитки.

Праздничные мероприятия в центре столицы начнутся с возложения цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников войны на Донбассе.

В 10:00 на Крещатике состоится военный парад

В этом году в военном параде примут участие более 5 тысяч военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

На параде на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизированая.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом — ногу будут поднимать ниже, на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.

Между тем, в центре столицы уже понемногу начинают собираться зрители. К проходу на параде готовятся коробки военных и проавоохранителей. На Майдане Независимости к выступлениям готовятся вокалисты и оркестры.

В КГГА рассказали, где ограничат движение в Киеве на праздник.

В День Независимости Украины в Киеве станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" не будут работать до завершения праздничных мероприятий.

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