Останні мігранти виїхали з табору в Кале
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Останні жителі табору мігрантів у Кале були евакуйовані - до 400 жінок і дітей, які були відпрвлені в сімейні центри по всій Франції, тепер уряд Франції може закрити табір назавжди, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Наразі сім'ї розвозять по центрах, де вони можуть отримати притулок у Франції або Великій Британії, сказав представник обласної адміністрації Стів Барбет.
За останні 10 днів влада розселила по всій Франції близько 7 тис. людей з табору.