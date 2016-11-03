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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26274 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55017 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 141375 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 204097 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197162 перегляди

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Останні мігранти виїхали з табору в Кале

Останні мігранти виїхали з табору в Кале

Київ • УНН

 • 8615 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Останні жителі табору мігрантів у Кале були евакуйовані - до 400 жінок і дітей, які були відпрвлені в сімейні центри по всій Франції, тепер уряд Франції може закрити табір назавжди, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Наразі сім'ї розвозять по центрах, де вони можуть отримати притулок у Франції або Великій Британії, сказав представник обласної адміністрації Стів Барбет.

За останні 10 днів влада розселила по всій Франції близько 7 тис. людей з табору.

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