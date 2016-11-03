Последние мигранты выехали из лагеря в Кале
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Последние жители лагеря мигрантов в Кале были эвакуированы - до 400 женщин и детей были отправлены в семейные центры по всей Франции, теперь правительство Франции может закрыть лагерь совсем, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сейчас семьи развозят по центрам, где они могут получить убежище во Франции или Великобритании, сказал представитель областной администрации Стив Барбет.
За последние 10 дней власть расселила по всей Франции около 7 тыс. человек из лагеря.