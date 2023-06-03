Основні партії Німеччини стурбовані зростанням підтримки ультраправих в країні

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Опитування DeutschlandTrend, яке щомісяця проводить infratest dimap для суспільного мовника ARD, опубліковане в четвер, показує, що підтримка виборцями "Альтернативи для Німеччини" становить 18%, нарівні з соціал-демократами канцлера Олафа Шольца. На виборах 2021 року партія Шольца отримала 25,7% голосів, а "Альтернатива для Німеччини" - 10,3%.

"Це (...) є катастрофою, і це слід розуміти як сигнал тривоги для всіх партій центру", - сказав депутат від основної опозиційної партії "Християнсько-демократичний союз" Норберт Реттген, чия підтримка становила 29% в опитуванні 1302 виборців.

Реттген зазначив, що його власна правоцентристська партія повинна запитати себе, чому вона не отримала стільки ж вигоди від незадоволення виборців урядом.

Раніше "Альтернатива для Німеччини" досягала 18% в опитуванні DeutschlandTrend у вересні 2018 року на тлі розбрату в коаліційному уряді тодішнього канцлера Ангели Меркель.

При цьому, близько двох третин тих, хто підтримав "Альтернативу для Німеччини" в опитуванні, сказали, що зробили це на знак протесту проти інших партій, а не тому, що їх переконала політика ультраправих. Тим не менш, партія має шанс перемогти на трьох землях у східній Німеччині наступного року, що поставило б основні сили в незручне становище коли їм доведеться формувати широку коаліцію проти найсильнішої партії.

Як зазначається, "Альтернатива для Німеччини" та її філії потрапили під пильну увагу внутрішньої розвідки країни через їх зв’язки з екстремістами. Так, голова відомства нещодавно попередив про "дивовижні паралелі" між сьогоденням і 1920-30-ми роками, коли відбулося зростання політичного екстремізму та авторитаризму, що досягло кульмінації в нацистській диктатурі.

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