Основные партии Германии обеспокоены ростом поддержки ультраправых в стране

Детали

Опрос DeutschlandTrend, который ежемесячно проводит infratest dimap для общественного вещателя ARD, опубликованный в четверг, показывает, что поддержка избирателями "Альтернативы для Германии" составляет 18%, наравне с социал-демократами канцлера Олафа Шольца. На выборах 2021 года партия Шольца получила 25,7% голосов, а "Альтернатива для Германии" - 10,3%.

"Это (...) является катастрофой, и это следует понимать как сигнал тревоги для всех партий центра", - сказал депутат от основной оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Норберт Реттген, чья поддержка составляла 29% в опросе 1302 избирателей.

Рёттген отметил, что его собственная правоцентристская партия должна спросить себя, почему она не получила столько же выгоды от недовольства избирателей правительством.

Ранее "Альтернатива для Германии" достигала 18% в опросе DeutschlandTrend в сентябре 2018 года на фоне раздора в коалиционном правительстве тогдашнего канцлера Ангелы Меркель.

При этом, около двух третей тех, кто поддержал "Альтернативу для Германии" в опросе, сказали, что сделали это в знак протеста против других партий, а не потому, что их убедила политика ультраправых. Тем не менее, партия имеет шанс победить на трех землях в восточной Германии в следующем году, что поставило бы основные силы в неудобное положение, когда им придется формировать широкую коалицию против сильнейшей партии.

Как отмечается, "Альтернатива для Германии" и ее филиалы попали под пристальное внимание внутренней разведки страны из-за их связей с экстремистами. Так, глава ведомства недавно предупредил об "удивительных параллелях" между настоящим и 1920-30-ми годами, когда произошел рост политического экстремизма и авторитаризма, достигший кульминации в нацистской диктатуре.

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