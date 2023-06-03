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Основные партии Германии обеспокоены ростом поддержки ультраправых в стране

Киев • УНН

 • 398726 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Известные члены основных немецких партий выразили обеспокоенность новым опросом, который показал рекордно высокий уровень поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Основные партии Германии обеспокоены ростом поддержки ультраправых в стране

Детали

Опрос DeutschlandTrend, который ежемесячно проводит infratest dimap для общественного вещателя ARD, опубликованный в четверг, показывает, что поддержка избирателями "Альтернативы для Германии" составляет 18%, наравне с социал-демократами канцлера Олафа Шольца. На выборах 2021 года партия Шольца получила 25,7% голосов, а "Альтернатива для Германии" - 10,3%.

"Это (...) является катастрофой, и это следует понимать как сигнал тревоги для всех партий центра", - сказал депутат от основной оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Норберт Реттген, чья поддержка составляла 29% в опросе 1302 избирателей. 

Рёттген отметил, что его собственная правоцентристская партия должна спросить себя, почему она не получила столько же выгоды от недовольства избирателей правительством.

Ранее "Альтернатива для Германии" достигала 18% в опросе DeutschlandTrend в сентябре 2018 года на фоне раздора в коалиционном правительстве тогдашнего канцлера Ангелы Меркель.

При этом, около двух третей тех, кто поддержал "Альтернативу для Германии" в опросе, сказали, что сделали это в знак протеста против других партий, а не потому, что их убедила политика ультраправых. Тем не менее, партия имеет шанс победить на трех землях в восточной Германии в следующем году, что поставило бы основные силы в неудобное положение, когда им придется формировать широкую коалицию против сильнейшей партии.

Как отмечается, "Альтернатива для Германии" и ее филиалы попали под пристальное внимание внутренней разведки страны из-за их связей с экстремистами. Так, глава ведомства недавно предупредил об "удивительных параллелях" между настоящим и 1920-30-ми  годами, когда произошел рост политического экстремизма и авторитаризма, достигший кульминации в нацистской диктатуре.

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