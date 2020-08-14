Ослаблена Білорусь виявиться легкою здобиччю для Росії - Кулеба

На запитання, чи загострення у Білорусі в інтересах країни-агресора Росії, Кулеба відповів: “В інтересах Росії ослаблення країн, щодо яких вона має активну зовнішню політику і в якій вона хоче зміцнювати свої позиції. Дипломатично, звісно, Росія... бажає добра та здоров’я білоруському народу, але ми розуміємо, що ослаблена, відторгнена Заходом Білорусь виявиться легкою здобиччю для Російської Федерації”.

За його словами, тому Україна щиро будує свою політику, виходячи з того, що на виході з цієї кризи Україні потрібна незалежна та суверенна Білорусь.

Як повідомляв УНН, у Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.

Нагадаємо, у Мінську протестувальники знову виходять на вулиці, зокрема, з ранку п’ятниці, 14 серпня, у білоруській столиці у ланцюг солідарності почали вишукуватися лікарі.