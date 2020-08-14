У Мінську протестувальники знову виходять на вулиці

“У Мінську та інших містах Білорусі починаються ненасильницькі акції протесту. Люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні знущанням і побиттю, яким піддавали затриманих правоохоронці”, — пише видання.

Навпроти універмагу “Білорусь” у ланцюг солідарності вишикувалися лікарі. Вони тримають у руках плакати “Досить бити наших чоловіків”, “Медики проти насильства”. У цьому районі розташована 5-а мінська лікарня.

Нагадаємо, з вечора 13 серпня у Мінську почали масово відпускати затриманих, стали відомі деталі знущань.

Як повідомляв УНН, у Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.

Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Після вжитих дипломатами заходів згадані громадяни були звільнені з-під варти. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців. А 13 серпня - про ще двох.