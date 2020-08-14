В Минске протестующие снова выходят на улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Минске протестующие снова выходят на улицы, в частности, с утра пятницы в белорусской столице в цепь солидарности начали выстраиваться врачи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.BY.
“В Минске и других городах Беларуси начинаются ненасильственные акции протеста. Люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет издевательствам и избиениям, которым подвергали задержанных правоохранители”, — пишет издание.
Напротив универмага “Беларусь” в цепь солидарности выстроились врачи. Они держат в руках плакаты “Хватит избивать наших мужчин”, “Медики против насилия”. В этом районе расположена 5-я минская больница.
Напомним, с вечера 13 августа в Минске начали массово отпускать задержанных, стали известны детали издевательств.
Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.
Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. После принятых дипломатами мероприятий упомянутые граждане были освобождены из-под стражи. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах. А 13 августа — о еще двух.