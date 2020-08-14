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4 марта, 15:53 • 77648 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101149 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106703 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126581 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101032 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101876 просмотра

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Ослабленная Беларусь окажется легкой добычей для России - Кулеба

Ослабленная Беларусь окажется легкой добычей для России - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 17905 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Ослабленная и отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью UA Украинское радио, передает УНН.

На вопрос, в интересах ли страны-агрессора России обострение в Беларуси, Кулеба ответил: "В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия... желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации".

По его словам, поэтому Украина искренне строит свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь.

Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.

Напомним, в Минске протестующие снова выходят на улицы, в частности, с утра пятницы, 14 августа, в белорусской столице в цепь солидарности начали выстраиваться врачи.

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