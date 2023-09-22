Осіннє рівнодення-2023: коли очікувати, від чого в цей день варто утриматися
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На завтрашній день, 23 вересня, цього року припадає осіннє рівнодення, пише УНН.
Що таке осіннє рівнодення
В цей день сонце, “перетинаючи” екватор переходить з Північної Півкулі до Південної. В обох півкулях тривалість дня та ночі будуть максимально близькими по часу.
Як правило, осіннє рівнодення припадає на 22 або 23 вересня, рідше на 21 або 24 вересня.
В осіннє рівнодення у Північній півкулі настає астрономічна осінь, а у Південній, навпаки — астрономічна весна.
Дні у Північній півкулі ставатимуть коротшими, а ночі довшими.
Сонце над Україною 23 вересня встане о 05:45, а сховається за горизонтом о 17:55.
Чому варто присвяти свій день, а від чого — утриматися
Астрологи радять в цей день бути спокійним та виваженим щоб зарядитися позитивною енергетикою. Також корисно:
— закінчити усі важливі справи;
— скласти плани на майбутнє;
— викинути старі непотрібні речі;
— позбудитися обтяжливих стосунків;
— запросити родичів та близьких людей в гості.
Водночас, сьогодні не бажано:
— сваритися, пліткувати, лаятися;
— розпочинати ремонт;
— переїжджати на нове місце проживання;
— робити великі покупки.
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