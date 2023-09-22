Осеннее равноденствие-2023: когда ожидать, от чего в этот день стоит воздержаться
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. На завтрашний день, 23 сентября, в этом году приходится осеннее равноденствие, пишет УНН.
Что такое осеннее равноденствие
В этот день солнце, “пересекая” экватор переходит из Северного полушария в Южное. В обоих полушариях продолжительность дня и ночи будут максимально близкими по времени.
Как правило, осеннее равноденствие приходится на 22 или 23 сентября, реже на 21 или 24 сентября.
В осеннее равноденствие в Северном полушарии наступает астрономическая осень, а в Южном, наоборот — астрономическая весна.
Дни в Северном полушарии будут становиться короче, а ночи длиннее.
Солнце над Украиной 23 сентября встанет в 05:45, а спрячется за горизонтом в 17:55.
Чему стоит посвятить свой день, а от чего — воздержаться
Астрологи советуют в этот день быть спокойным и взвешенным чтобы зарядиться положительной энергетикой. Также полезно:
— закончить все важные дела;
— составить планы на будущее;
— выбросить старые ненужные вещи;
— избавиться от обременительных отношений;
— пригласить родственников и близких людей в гости.
В то же время, сегодня не желательно:
— ссориться, сплетничать, ругаться;
— начинать ремонт;
— переезжать на новое место жительства;
— делать крупные покупки.
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