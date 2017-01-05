Осіб, які переплавляли нелегалів через кордон з ЄС, судитимуть на Волині

Так, 9 та 14 жовтня минулого року зловмисники переправили у Європу 8 мігрантів, які після здійснення незаконного перетину українсько-польського кордону були виявлені нарядами Прикордонної варти Республіки Польща та в порядку реадмісії передані українській стороні.

В результаті проведення слідчих дій правоохоронці викрили схеми переміщення нелегальних мігрантів через кордон і припинили незаконну діяльність організованої групи.

Прокуратура Волинської області скерувала до суду матеріали кримінального провадження щодо членів організованої злочинної групи у складі двох громадян Гвінеї та двох волинян, за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Згідно із санкцією ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України незаконне переправляння осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.