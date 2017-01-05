Лиц, которые переплавляли нелегалов через границу с ЕС, будут судить на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На Волыни будут судить членов организованной преступной группы, которая занималась переправкой нелегалов через границу с Евросоюзом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области
Так, 9 и 14 октября прошлого года злоумышленники переправили в Европу 8 мигрантов, которые после осуществления незаконного пересечения украинско-польской границы были обнаружены нарядами Пограничной стражи Республики Польша и в порядке реадмиссии переданы украинской стороне.
В результате проведения следственных действий правоохранители разоблачили схемы перемещения нелегальных мигрантов через границу и прекратили незаконную деятельность организованной группы.
Прокуратура Волынской области направила в суд материалы уголовного производства в отношении членов организованной преступной группы в составе двух граждан Гвинеи и двух волынян, по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Согласно санкции ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 9 лет.