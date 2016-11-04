Осіб, які обіцяли за хабар працевлаштувати в НАБУ, заарештовали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Солом’янський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід трьом особам, затриманим за фактом шахрайства та обіцянки за хабар працевлаштувати в НАБУ. Двох зловмисників триматимуть під вартою, третій знаходитиметься під домашнім арештом із можливістю застосування електронного засобу контролю (носінням електронного браслету), передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
Як повідомили у прес-службі, напередодні вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 («Закінчений замах на заволодіння чужим майном у великому розмірі шляхом обману (шахрайство), підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб»).
Досудове розслідування триває.
Нагадуємо, 1 листопада Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро спільно з прокурорами САП викрили групу з трьох осіб, які за винагороду у розмірі 10 тис. дол. (близько 260 тис. грн), вводячи в оману, обіцяли кандидату на посаду детектива Бюро сприяння у працевлаштуванні.