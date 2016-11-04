Лиц, которые обещали за взятку трудоустроить в НАБУ, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения трем лицам, задержанным по факту мошенничества и обещания за взятку трудоустроить в НАБУ. Двух злоумышленников будут держать под стражей, третий будет находиться под домашним арестом с возможностью применения электронного средства контроля (ношением электронного браслета), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как сообщили в пресс-службе, накануне указанным лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 ("Законченное покушение на завладение чужим имуществом в крупном размере путем обмана (мошенничество), подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц").
Досудебное расследование продолжается.
Напоминаем, 1 ноября Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП разоблачили группу из трех человек, которые за вознаграждение в размере 10 тыс. долл. (около 260 тыс. грн), вводя в заблуждение, обещали кандидату на должность детектива Бюро содействие в трудоустройстве.