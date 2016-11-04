Лиц, которые обещали за взятку трудоустроить в НАБУ, арестовали

Как сообщили в пресс-службе, накануне указанным лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 ("Законченное покушение на завладение чужим имуществом в крупном размере путем обмана (мошенничество), подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Досудебное расследование продолжается.

Напоминаем, 1 ноября Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП разоблачили группу из трех человек, которые за вознаграждение в размере 10 тыс. долл. (около 260 тыс. грн), вводя в заблуждение, обещали кандидату на должность детектива Бюро содействие в трудоустройстве.