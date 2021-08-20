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Російський "Сбербанк" остаточно програв суд і позбувся прав на торговельну марку

Російський "Сбербанк" остаточно програв суд і позбувся прав на торговельну марку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Напередодні, Верховний Суд остаточно визнав за "Ощадбанком" право на торговельну марку "Сбербанк" на території України. Про це повідомляє пресцентр "Ощадбанку", інформує УНН.

Деталі

Судова суперечка між "Сбербанком России" та "Ощадбанком" щодо захисту прав на торговельну марку "Сбербанк" на території України тривала понад п'ять років, 2016 року її ініціював "Ощадбанк".

Цитата

"Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Значна тривалість розгляду справи та значний обсяг зумовлені її складністю та активним протистоянням АТ "Сбербанк", який наразі зобов’язаний припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні", – зазначили в "Ощадбанку".

Перемога в судовому позові дає змогу "Ощадбанку" надійніше захистити права та інтереси своїх клієнтів.

Нагадаємо

Ще у січні 2016 року "Ощадбанк" наполягав на незаконності перейменування "Сбербанка России" в "Сбербанк" і заявляв про порушення прав інтелектуальної власності.

У листопаді 2020 року Верховний Суд визнав український державний Ощадбанк законним власником торговельної марки "Сбербанк" на території України. Того самого року Верховний Суд відхилив касаційну скаргу "Сбербанку Росії" і залишив дійсним рішення про визнання торговельної марки "Сбербанк" власністю "Ощадбанку".

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