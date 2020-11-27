Російський Сбербанк програв суд за бренд в Україні

Як вказано, 26 листопада КГС ВС ухвалив постанову в справі за позовом ПАТ "Сбербанк Росії" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ПАТ "Державний ощадний банк України" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Сбербанк".

"Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає", - повідомили у суді.

Розгляд справи тривав понад чотири роки, протягом яких було проведено три експертизи.

Нагадаємо, у жовтні "Сбербанк" відмовився від докапіталізації дочірнього українського банку на 152 млн доларів.